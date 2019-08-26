وزير الخارجية يجري مباحثات مع سفراء للتأكيد على سيادة العراق

اكدت وزارة الخارجية، على أهمية سلامة جميع التشكيلات الأمنيّة العراقـيّة التي تحظى بغطاء قانونيّ، معلنة رفضها المطلق لأيّ اعتداء تتعرّض له تحت أي مزاعم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية محمد علي الحكيم في اليومين الماضيين، سُفراء، وقائمين بالأعمال {لغياب سفرائهم} من أعضاء مجلس الأمن الدوليّ الدائمين {أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين}، إضافة إلى القائم بالأعمال الألمانيّ {لغياب السفير}.

واليوم التقى مع سفير روسيا {عضو دائم في مجلس الأمن الدوليّ}، كما أجرى لقاءً مُوسّعاً مع سفراء الدول العربيّة المُعتمَدين لدى العراق.

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وذكر بيان للوزارة، ان" هذه اللقاءات تأتي في إطار التأكيد على محوريّة الحفاظ على استقلال العراق، وسيادته، ووحدة أراضيه، وتماسُكه الاجتماعيّ، ورفضه لأيّ تدخّل في شُؤُونه الداخليّة، أو إقحامه في أزمات المنطقة كطرف على حساب طرف آخر".

وأضاف انه" جرى التأكيد على أنّ العراق مُلتزم بمبدأ حسن الجوار، ولن يسمح بأن يكون ساحة للنزاع، والاختلاف"، مؤكداً ان" أمن العراق يتصدّر أولويّات الحكومة، وأهمّية سلامة جميع التشكيلات الأمنيّة العراقـيّة التي تحظى بغطاء قانونيّ، وتحت قيادة القائد العامّ للقوات المسلحة، وذات أداء وطنيّ مُتميّز، وأظهرت كفاءة عالية، وقدّمت تضحيات كبيرة في عمليّات تحرير المُدُن من تنظيم داعش الإرهابيّ؛ لذا نعبّر عن رفض العراق المطلق، والأكيد لأيّ اعتداء تتعرّض له تحت أي ذرائع، أو مزاعم".

وكشف الوزير الحكيم في هذه الاجتماعات أنّ" وزارة الخارجيّة ستتخذ الإجراءات الدبلوماسيّة والقانونيّة اللازمة عبر الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدوليّ، والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدّي لأيّ عمل يخرق سيادة العراق، ويمسّ سلامة أراضيه".