عاجل.. الجيش الليبي يعلن سيطرته على أجواء المنطقة الغربية

أعلن الجيش الليبي، اليوم الإثنين، عن سيطرته على أجواء المنطقة الغربية، مؤكداً على عدم وجود غارات من "طيران معادي"، وذلك وفقاً لما ورد عن فضائية "العربية".

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