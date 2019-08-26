"التعاون الخليجي" يُشيد بالبيان السعودي الإماراتي

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني، بالبيان الصادر أمس الأحد، عن وزارتي الخارجية في السعودية والإمارات، الخاص بالتطورات السياسية والعسكرية في اليمن.

جاء ذلك، عقب الأحداث التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، وفق ما أوردت وكالة الأأنباء السعودية الرسمية "واس".

ووصف الزياني البيان بأنه "تعبير واضح وصادق عن حرص البلدين الثابت على اليمن الشقيق أرضاً وشعباً، وسعيهما الحثيث، ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، على نصرة الشعب اليمني والحفاظ على الدولة اليمنية، وتأكيد سيادتها، واستقرارها، وأمنها، تأكيداً لعمق الوشائج التي تربط أبناء دول مجلس التعاون مع الشعب اليمني".

وعبر الأمين العام عن رفضه التام للتطاول على الإمارات، مثمناً دورها الإيجابي والفاعل في اليمن، وما قدمته من تضحيات وبذلته من جهود سياسية، وعسكرية، وتنموية في سبيل الحفاظ على وحدة، واستقلال، وسلامة اليمن وشعبه.

وأعرب عن أمله في أن يسود السلم والأمن والاستقرار في اليمن، وأن تتضافر جهود قواه ومكوناته للتصدي للانقلاب الحوثي، والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وأن يتجاوب الجميع مع الدعوة المخلصة التي تقدمت بها المملكة لعقد حوار في مدينة جدة لمعالجة تداعيات تلك الأحداث المؤسفة التي لن يستفيد منها إلا أعداء اليمن.