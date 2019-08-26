"الانتقالي الجنوبي" يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار استجابة للتحالف العربي

أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الاثنين، التزامه بوقف إطلاق النار استجابة لطلب التحالف العربي. وأعلن المجلس، في بيان له اليوم، الاستمرار في الشراكة مع دول التحالف العربي في محاربة المشروع الإيراني بالمنطقة؛ المتمثل في ميليشيات الحوثي، ومشاركته في مكافحة الإرهاب.

وجدد المجلس تأكيده التزامه التام بدعم قوات النخبة الشبوانية، وتعزيزها بكل الوسائل التي تمكنها من استمرار دورها في مكافحة الإرهاب وتأمين المحافظة.

ووفقاً لـ "الشرق الأوسط" أهاب المجلس بالتحالف العربي أن يضع الآليات المناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار.

Advertisements

وكانت الخارجية السعودية ونظيرتها الإماراتية شددتا، في بيان مشترك، على حرص حكومتي البلدين وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن.

وأكدت حكومتا البلدين على ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفك الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف، كما طالبتا بسرعة الانخراط في حوار جدة الذي دعت إليه السعودية لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية.

ووجه الفريق محمد المقدشي، وزير الدفاع اليمني، جميع الوحدات العسكرية في محافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية.