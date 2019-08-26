مجلس السيادة يحسم الجدل بشأن منح أعضائه سيارات فارهة

نفى المكتب الإعلامي لعضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، ما تداولته بعض وسائل الإعلام المحلية، حول منح أعضاء مجلس السيادة عدد من السيارات الفارهة ماركة "إنفينيتي".

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، السيارات المذكورة تتبع لمؤسسة الرئاسة، وهي ملك للدولة، ويتم استخدامها في المراسم الرسمية.

ونوه البيان، إلى أن "أعضاء مجلس السيادة لن يستخدموا تلك السيارات، و سيتم التباحث مستقبلا حول كيفية توظيف تلك الأصول الفائضة بما يدعم موازنة الدولة، ويتسق مع أهداف ثورتنا المجيدة".

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مضيفا، "نقلت بعض وسائل الإعلام أن مؤسسة الرئاسة تتجه إلى استئجار فنادق ليقيم فيها أعضاء مجلس السيادة حتى تكتمل عمليات صيانة المنازل المخصصة لهم".

ومضى "نؤكد أن هذا الخبر غير صحيح، ولم يتم التطرق لذلك في أي من الاجتماعات، وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولا نقبله نحن ممثلوا الشعب في مؤسسة الرئاسة".

كما نؤكد أن كل أعضاء المجلس من المدنيين، مازالوا يقيمون بمنازل أسرهم.