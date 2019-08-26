مصرع وإصابة 160 شخصًا جراء السيول والأمطار

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخرًا إلى 62 شخصًا وإصابة 98 أخرون.

وكشف وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف د.سليمان عبد الجبار خلال المنبر الصحفي الدوري بمكتبه أمس الأحد عن تأثر17 ولاية بالبلاد وقال: “لدينا القدرات والإمكانيات ولم نصل إلى إعلان الكارثة على المستوى العالمي ومرحلة الاستعانة بالإعانات والمساعدات الخارجية “.

وأوضح الوكيل أن عدد المحليات المتأثر بلغ 65 محلية وحوالي257 من القرى والفرقان والأحياء، وأعلن وكيل الصحة المكلف عن تأثر 35850 أسرة في كافة أنحاء السودان مبينًا أن العدد الكلي للمنازل المنهارة كليًّا بلغ 22676 منزلًا، فيما بلغ عدد المنازل المنهارة جزئيًّا 13074 منزلًا وانهيار حوالي 8780 مرحاض، ونفوق حوالي 3636 من الحيوانات، وتأثر 150 من المرافق العامة بكل أنحاء السودان.

وقال الوكيل:”حتى الآن لم تظهر مشاكل بيئية، والمشكلة الأكبر هي فيضان النيل ” وحذر من التروس الترابية لجهة أنها ليست آمنة بالقدر بالكافي، وأشار إلى أن أكثر الولايات تأثرًا هي ولاية النيل الأبيض وقال إنها تحتاج إلى أكثر من جسر جوي ودعم عاجل إضافة لتأثُّر سنار والفاشر وودرملي ومنطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق، لافتًا إلى عدة إشكالات صاحبت المعالجات منها الإخلاء وقال أنه يحتاج إلى مراحيض ووصفها بالمشكلة الحقيقية ونوه إلى أنها تؤدي إلى مشاكل بيئية، فضلًا عن عدم التنسيق على مستوى التدخلات.