البيت الأبيض: ترامب والرئيس المصري يدعمان "ليبيا الموحدة"

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والمصري عبد الفتاح السيسي، يدعمان "ليبيا الموحدة". وأشار البيت الأبيض إلى أن ترامب والسيسي ناقشا الوضع في ليبيا على هامش قمة مجموعة السبع المقامة في جنوب غربي فرنسا. ووفقاً لوكالة "سبوتنيك" أوضح البيت الأبيض ان ترامب والسيسي عبروا عن دعمهما المشترك، من أجل ليبيا مستقرة وموحدة وديمقراطية، يمكنها الوقوف بمفردها ضد الإرهاب وتوفير الأمن والازدهار لجميع الليبيين.



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