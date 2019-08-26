الكشف عن عدد القتلى والمصابين في احداث بورتسودان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصدر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة عدد من المواطنين في الأحداث الأهلية بمدينة بورتسودان حاضرة البحر الأحمر، ليرتفع عدد القتلى إلى 17 قتيلاً، مؤكداً إرسال تعزيزات شرطية من الاحتياطي المركزي للفصل مابين قبيلتي البني عامر والنوبة.

وأوضح المصدر بحسب المكتب الصحفي للشرطة، أمس، أن القوات التي تم إرسالها مكونة من خمسة ضباط وعدد 85 جندياً ليبلغ عدد القوة الموجودة على الأرض هناك من الشرطة 300 فرد و30 عربة.

وأوضح أنه تم تسليم كل البلاغات المتعلقة بالأحداث للمباحث المركزية للبت فيها.

وكان مجلس السيادة أرسل، مساء الخميس الماضي، وفداً لاحتواء التوترات في المدينة الساحلية بشكل عاجل بعد تجدد الصراع منذ مساء الأربعاء الماضي بين القبيلتين في المنطقة الفاصلة بين دار النعيم وفلب ببورتسودان.

وأسفرت هذه المواجهات، بحسب شهود عيان، عن سقوط قتلى وإصابات متفاوتة، وتدخلت الأجهزة الأمنية المختصة واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض الاشتباكات، كما تجددت الصدامات صباح الخميس واستمرت حتى صباح السبت.

وارتفع عدد الضحايا إلى 17، وعدد الجرحى فاق المئة، حسب إحصائيات غير رسمية.