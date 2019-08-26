شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

علمت مصادر مطلعة برفض أحد أعضاء المجلس السيادي من جانب المدنيين مرافقة حرس خاص له، في وقت تسلم فيه جميع أعضاء السيادي العربات المخصصة لهم أمس الأحد ماركة (إنفنتي)، وتمت بالقصر الجمهوري الإجراءات البروتوكولية من تخصيص حراسات شخصية للأعضاء وتسليم العربات، فيما تتم اليوم عملية توزيع المكاتب للأعضاء بالقصرين. المادة السابقة بعد ما لبّنت.. بقلم اسماعيل حسن المقالة القادمة الثورية تلتقي المبعوث الامريكي للسودان دونالد بوث….

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كانت هذه تفاصيل خبر تسليم اعضاء المجلس السيادي سيارات من ماركة “انفنتي”…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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