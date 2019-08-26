الخرطوم: مخطط سكني للمتضررين من السيول والفيضانات بالولاية….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد بالإسراع في إكمال إجراءات الخطة الإسكانية لمنطقة ود رملي والمناطق المجاورة لها التي تأثرت بالسيول والفيضانات.

كما وجه عابدون حماد جهاز حماية الأراضي بإزالة المنازل المشيدة عشوائياً على المجاري الرئيسية والمصارف ومعالجة كسور الصرف الصحي ومتابعة عملية إصحاح البيئة بالشراكة المجتمعية وقيام نفرات صحية شاملة.

ونقل الأمين العام لحكومة الولاية، محمد المصطفى قسم الله، توجيهات والي الولاية للمحليات وجهاز حماية الأراضي وهيئة الصرف الصحي والنظافة والطرق والجسور ومصارف الأمطار.

في السياق، وجهت وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية باستمرار غرف الطوارئ بالوزارة لمجابهة آثار السيول والأمطار ودعم الأسر المتضررة. المادة السابقة الموردون : لا يوجد عجز في الميزان التجاري المقالة القادمة جات سليمة ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

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