وماذا بعد يامولانا احمد ابراهيم؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في استفزاز لمشاعر الملايين واصل مولانا احمد ابراهيم الطاهر خروجه عن دائرة المعقول وهو يتحدث عن ظروف اعتقال الطاغية المعزول ومحاكمته التى تجرى الان.

سبق للسيد رئيس هيئة الدفاع عن المعزول ان تحدث للاعلام حول براءة موكله وانه سيخرج من هذه التهم مثل الشعرة من العجين مؤكدا ان التهم الموجهة الى البشير لن تصمد امام القانون وان التضخيم الاعلامى الكبير للقضية ومحاولات تشويه صورة البشير لن تجدى فتيلا ، وكأن الرجل لم يفسد ولم يرع الفساد ويحميه كما عبر الاستاذ احمد عبد الرحممحمد الذى كان واضحا فى شهادته ضد البشير والتى تتعارض بالكلية مع شهادة مولانا أحمد ابراهيم ، ومجددا يابى مولانا الطاهر الا استفزاز مشاعر الناس والحديث الفج عن ظروف اعتقال البشير وكيف انها لاتلائمه ولا تليق به وكأنه ليس الذى رمى الابرياء فى السجون ومورست بحقهم ابشع الجرائم فى ظل حكمه المستبد الظالم ، وكأنه ليس من مورس فى عهده الظلم والتعذيب الممنهج لمئات المعارضبن فقط لانهم عبروا عن رايهم وراوا الرجل ليس اهلا ان يحكمهم.

ونورد ادناه الخبر الذى تم تناقله بين الوسائط باستغراب :

قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير مولانا أحمد إبراهيم الطاهر في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة التى صدرت يوم”الأحد” قال انّ الأموال التي تسلّمها البشير من السعودية تمّ صرفها في المصلحة العامة ولعلاج ضباط متقاعدين.

وقال إنّ البشير تردّد في قبول الشيك الإماراتي بقيمة مليون دولار ومن ثم رفضها، وأنّه لا يعرف أين ذهب الشيك.

وأضاف” البشير كان بإمكانه أنّ يثري من الدولة دون أنّ يكتشف وكل هذه الحملة الإعلامية الجائرة التي وجهّت له منظمّة بقصد اغتيال شخصيات النظام السابق ومن بينهم البشير.

وقال الطاهر إنّ مقر إقامة البشير بسجن كوبر لا يليق به، وإنّ وسائل الراحة غير موجودة.

وأضاف” الزنزانة تحتوي على سريرين وحمام ومكيف وبها كمية هائلة من البعوض، وتترك مضاءة طوال الوقت”،وذكر أنّ الطعام يأتيه من منزله.

وتابع” شهدت الوضع داخل السجن عندما كنت معتقلاً مع الرئيس أسبوعًا كاملاً بداية الثورة، فالزنزانة لا تصلح للرئيس ولا لأيّ متهم آخر”.

وزاد” طلبنا من المسؤولين تحويل اعتقاله إلى مقامٍ يليق به كرئيس كان يحكم البلاد وكان القائد الأعلى للقوات المسلّحة، ولكّن هذا الطلب لم يجد القبول”.