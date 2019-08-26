بعض دلالات رسائل السيد نصر الله .. بقلم محمد عبد الله

الخليج 365:

بقلق وترقب شديدين انتظر الصهاينة – ومناصروهم- خطابا كان محددا سلفا لامين عام حزب الله السيد حسن نصر االه فى ذكرى التحرير الثانى – كما اسمته المقاومة – وهو الانتصار على التكفيريين وانهاء امارة جبهة النصرة الارهابية فى لبنان واخراجها من كل الاراضى اللبنانية والمناطق السورية المتاخمة مما شكل تامينا لكل البلد.

التطورات التى حدثت فى ضاحية بيروت الجنوبية مساء السبت شكلت فى حد نفسها زيادة قلق للاسرائيلى وهو يفشل فى كيفية تصور رد حزب الله على العملية التى تمت عبر الطائرتين المسيرتين (الاولى طائرة استطلاع وتصوير والثانية طائرة هجومية انتحارية) اذ ان حزب الله قد ارسى قواعد جديدة للاشتباك فى ٢٠٠٦ وهى غير التى كانت سائدة قبل الحرب وبفعل ارتداع العدو لم يقدم على اى هجوم مباشر منذ انتهاء حرب تموز لكن ماجرى مساء السبت اعتبرته المقاومة خطيرا جدا جدا جدا – كما عبر عن ذلك السيد حسن نصر الله – اذ انه محاولة تكريس لمعادلة جديدة لو سمح لها بالتطبيق فان العدو حتما سيواصل خروقاته واستهدافه للبلد واهلها وهذا ما لايمكن السماح به مطلقا بحسب تأكيدات سيد المقاومة .

وفى هذا الجانب كانت رسالته واضحة جدا للداخل اللبنانى وللعدو انه من اليوم وصاعدا لن نسمح بتحليق المسيرات فى سمائنا وسنعمل على اسقاطها وليأخذ الاسرائيلى علما بذلك ، وهذا يعنى ان يستعد الصهاينة منذ اليوم لاستنزاف من نوع جديد ماكانوا يتعرضون له وطائراتهم تسرح وتمرح فى الأجواء اللبنانية .

امر اخر بالغ الاهمية تطرق اليه امين عام حزب الله وهو اعلانه ان العدو الاسرائيلى استهدف بيتا لسكن شباب المقاومة فى احدى ضواحى العاصمة السورية دمشق مما ادى لارتقاء شهيدين من عناصر الحزب مكذبا ما اعلن عنه العدو من استهداف مقر للحرس الثورى الايرانى وقتل بعض ضباطه ، وفى رسالة شديدة الوضوح بالغة الدقة قال السيد نصر الله انهم فى الحزب سبق ان قطعوا وعدا على انفسهم بان قتل اسرائيل لاى عنصر من حزب الله فى سوريا سيتم الرد عليه فى لبنان وقال انه يذكر الصهاينة وكل العالم بهذا الوعد والالتزام باثا رعبا فى صفوف الصهاينة عندما خاطب قطعان المستوطنين شمال فلسطين المحتلة انهم واهمون لو ظنوا انهم سينعمون بالامن وعليهم ان يتوقعوا فى اى لحظة ان تأتيهم النيران من كل جانب ، وخاطب الجنود الصهاينة ان يكونوا مستعدين لتلقى الرد على حماقات حكومتهم ، وترك السيد الامر غامضا اذ لم يحدد المكان ولا الزمان مما يعنى ان يعيش الصهاينة الرعب فى كامل الجغرافيا الفلسطينية وهم يتوقعون عمليات المقاومة التى لا يعرفون متى واين ستقع مما يضاعف من عملية الاستعدادات العالية المرهقة ماديا ونفسيا للصهاينة جنودا ومستوطنين ، وكان السيد بارعا فى توضيح المشهد الداخلى للصهاينة وما يمارسه عليهم نتنياهو من خداع لانه مقدم على انتخابات يعلم يقينا انه ان لم يفز فيها فليس له الا السجن لذا يكذب عليهم ويدعى بطولات هو ليس اهلا لها .

وكان حاسما وحازما وهو يتحدث مع الداخل اللبنانى اننا لن نسمح مطلقا بان تخرق اسرائيل قواعد الاشتباك التى ارساها انتصار ٢٠٠٦ وليس لاى متخوف من التداعيات ان يقترح علينا عدم التصدى للعدو فنحن سنفعل مانراه يحقق هذا الهدف مهما تكن النتائج المترتبة عليه ومهما غلا الثمن وسنمع العدو باذن الله من تكرار حماقاته ولو اراد بعض اللبنانيين ان تهدأ الامور فليتحدثوا الى اصدقائهم الامريكان ليخبر هؤلاء اصدقاءهم الصهاينة ان يرعووا ويتركوا اللعب بالنار .

انها رسائل السيد حسن نصرالله الجديدة للاسرائيلى وللداخل اللبنانى وللعالم الخارجى وهى رسائل شديدة اللهجة تجعل الاسرائيلى فى حيرة كيف يتصرف معها وقد تعود الجميع على صدق الرجل وعدم مزاحه .