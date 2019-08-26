ربع البصل يستقر مابين 180 – 200 جنيه

الخليج 365 :

استقر سعر جوال البصل مابين 2500-2600 جنيه حتى أمس، وأفاد عدد من موردي وتجار البصل استفسرتهم لـ(السوداني)، بأنهم توقعوا قبل فترة العيد ارتفاع سعر الجوال لـ(3) آلاف جنيه، ولكن اوضحوا بان هناك كميات كبيرة تسبب في استقرار السعر حالياً.

وأوضح مورد بصل بالريف الشمالي بامدرمان محمد حسن لـ(السوداني) أمس، أن هناك ارتفاعاً في تكاليف مدخلات الإنتاج، انعكست على ضعف الإنتاج، حيث يتراوح سعر جوال البصل ما بين (2,500-2,600) جنيه ، وقال إن المزارعين يعانون من زيادة أسعار مدخلات الإنتاج. ، وأضاف: هنالك توقعات بحدوث زيادة جديدة في أسعار البصل، نتيجة تأثره بالأمطار لأن هناك مساحات كبيرة غمرت بالمياه، مؤكداً بأن الصادر يعد أحد أسباب الزيادة والندرة بالأسواق، مشيراً إلى أن هناك تلفاً كبيراً في إنتاج البصل لتأثرة بالخريف، وربما يؤدي ذلك لزيادة أخرى في الفترة المقبلة، ليصل سعر الجوال نحو (3,100) جنيه.

وأكد مورد فضل حجب اسمه، بأن موسم إنتاج البصل انتهى منذ من شهر يونيو، وقال إن الكميات الموجودة حالياً قليلة، متوقعاً طرح البصل الحديد خلال شهر نوفمبر القادم، منوهاً إلى أن فترة قبل العيد شهدت طرح كميات كبيرة من البصل، تسبب في استقرار السعر ومضى قائلاً : “توقعنا قبل العيد بأن يقفز السعر” نحو (3-4) آلاف جنيه، مبيناً بأن سعر جوال البصل حالياً يبلغ (2,500) جنيه، وتابع “بصل شندي” أكثره دخولاً للأسواق حالياً، مشيراً إلى أن هنالك بعض الأشخاص يشترون البصل بكميات كبيرة بغرض الصادر.

وأشار تاجر بالسوق العربي فضل حجب اسمه، إلى أن فصل الخريف عادة ترتفع فيه أسعار بعض أصناف السلع، خاصة البصل لتأثره بالمياه والرطوبة ما يؤدي لتلفه وقال إن سعر الربع قفز نحو (200-180) جنيهاً.