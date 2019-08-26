شرطة المواصلات:وصول اعداد كبيرة من البصات الى ميناء بورتسودان….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توقعت شركة المواصلات العامة مساهمة البصات التي تم شراؤها من الخارج مؤخراً والبالغ عددها (400) بص في حل مشكلة المواصلات بشكل كبير.

وكشف مدير عام الشركة عثمان إمام لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) عن وصول أعداد كبيرة من البصات إلى ميناء بورتسودان، مؤكداً استمرار وصول هذه البصات إلى الميناء تباعاً، متوقعاً حل مشكلة المواصلات عقب مزاولة هذه البصات عملها مباشرة.

وأكد إمام أن الإجراءات بالميناء تسير بصورة سريعة وسهلة للفراغ من عمليات التخليص والشحن للبصات إلى الخرطوم. المادة السابقة وماذا بعد يامولانا احمد ابراهيم؟ المقالة القادمة آبي أحمد في السودان.. بقلم عبداللطيف البوني

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