مزارعون يتخوفون من ظهور آفة الفأر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال المزارع بولاية القضارف وليد حسن، إن أكبر تحدٍ يواجه المزارعين في هذه المرحلة هو شح الجازولين والسيولة لمرحلة الكديب ، قال لـ(السوداني) إن المزارعين لم يستلموا حصتهم كاملة، ويفترض بأن يستلم المزارعون حصصهم من الوقود منذ شهر يوليو المنصرم، مؤكداً عدم حصول عدد كبير من المزارعين، على حصصهم من الجازولين، منوهاً إلى وجود مشكلة أخرى تعرض لها المزارعون في بداية الموسم، وهي ظهور آفة الفأر التي اضطرت بعض المزارعين للزراعة أكثر من ثلاث مرات، ما أدى لتفاقم مشكلة الجازولين، مشيراً إلى عدم مكافحة الفأر من قبل الجهات الفنية بسبب عدم استقرار المؤسسات، محذرًا من ظهوره في مرحلة الحصاد لعدم مكافحته.

وأكد المزارع بولاية القضارف جابر حمزة، أن تحدي شح الجازولين مايزال يواجه المزارعين، إلى جانب ظهور آفة الفار، داعيًا لتوفير الجازولين والسيولة لمرحلة الكديب، ثم وقاية النباتات بالاستعداد لوضع التحوطات، لتفادي ظهور آفات أخرى مثل الجراد.