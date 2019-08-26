المؤتمر الشعبي: اعضاء السيادي والوزاري حكام لجمهورية الخرطوم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صوب حزب المؤتمر الشعبي انتقادات لموقف مجلس السيادة ورئيس الوزراء بشأن أحداث بورتسودان. ودق الحزب ناقوس الخطر تحذيراً من مغبة تطور النزاع في بورتسودان إلى حرب أهلية أسوأ من رواندا وبورندي. وقال الأمين السياسي للحزب إدريس سليمان إن عدد القتلى قارب (300) قتيلاً وفقا لقوله, وحرق ألفي منزل. وشن إدريس انتقادات لموقف المجلسين السيادي والوزاري, وقال: (كأن الأحداث خارج السودان وأنها لا تعنيهما في شيء). وأضاف قائلاً: (هم كحكام جمهورية الخرطوم ومشغولون بالمحاصصات حول السلطة). ودعا إدريس لاستقدام قوات نظامية من خارج المدينة للفصل بين الطرفين المقتتلين. المادة السابقة الأمة: وثيقة وقع عليها الشعب لا يستطيع احد تمزيقها….. المقالة القادمة الفطام من المال العام.. بقلم هنادي الصديق

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