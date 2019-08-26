اليمن..المجلس الانتقالي يصدر بيانا بخصوص التطورات بشبوة

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الاثنين، بيانا هاما، بخصوص تطورات الأوضاع في محافظة شبوة جنوبي اليمن، أكد فيه على التزامه بوقف إطلاق النار.

ورحب المجلس في بيانه بمضامين البيان السعودي- الإماراتي المشترك الصادر، في وقت سابق الاثنين، ويستكر ما تتعرض له دولة الإمارات العربية المتحدة من حملات تشويه على خلفية الأحداث الأخيرة في عدن وأبين وشبوة.

وجدد المجلس الجنوبي التزامه بالبيان الذي أصدره، الجمعة الماضية، الذي استجاب فيه "لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتزامنا بوقف إطلاق النار في شبوة والتهدئة، ونستكر في الوقت ذاته عدم التزام الحكومة اليمنية".

وجاء في بيان المجلس الانتقالي المجلس أيضا "نجدد التزامنا باستمرار الشراكة مع الاشقاء في دول التحالف العربي في محاربة المشروع الإيراني في المنطقة المتمثل في ميليشيات الحوثي، وكذا مشاركتنا في مكافحة الإرهاب الذي ينشط تحت مظلة الحكومة اليمنية وهو ما أكده العدوان المستمر على محافظة شبوة، حيث تدفقت الجماعات الإرهابية المسلحة بقيادة جماعة الإخوان لإعادة احتلال المحافظة".

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ودعا المجلس التحالف العربي إلى "وضع الآليات المناسبة لمراقبة وقف إطلاق النار".

وأكد "استمرار التزام المجلس بدعم قوات النخبة الشبوانية، وتعزيزها بكافة الوسائل التي تمكنها من استمرار دورها في مكافحة الإرهاب وتأمين المحافظة".

وحمّل "الانتقالي الجنوبي" الحكومة اليمنية "المسؤولية الكاملة عن استهداف قوات النخبة الشبوانية، وإعادة تمكين التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة في محافظة شبوة بعد أن تم تأمينها".