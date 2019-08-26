الحشد الشعبي العراقي: لن نسكت على استهداف مقراتنا

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، تعليقًا على قصف طائرتين مسيرتين، الأحد، أحد ألويته في قضاء القائم غربي البلاد.
والأحد، اتهم الحشد الشعبي إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم في القائم، الذي أسفر عن سقوط 3 قتلى، مع وجود تغطية جوية من قبل الطيران الأمريكي للمنطقة.
وقال المهندس: ”نقول للأمريكان نحن كحشد وبكل تشكيلاتنا التابعة للحكومة العراقية، وللقائد العام للقوات المسلحة، لن نسكت على ضربنا“.
وأردف: ”كانت ضربة صاروخية واضحة، والآن نحن نحلل الصاروخ من أين انطلق، حيث لدينا بقايا الصاروخ ولن نسكت على هذه الضربة“.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعرضت 4 قواعد يستخدمها الحشد الشعبي لتفجيرات غامضة، كان آخرها مساء الثلاثاء الماضي، في مقر قرب قاعدة بلد الجوية (تضم عسكريين أمريكيين) شمال العاصمة بغداد، في ظل تلميحات من إسرائيل بالوقوف وراء تلك الهجمات.
والجمعة، قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، تكليف وزارة الدفاع بوضع الخطط اللازمة لتطوير الدفاعات الجوية على خلفية تلك الانفجارات الغامضة.
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