الرئيس اللبناني يبحث الاعتداء الإسرائيلي مع مسؤول أممي

قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون اجتمع مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان اليوم الإثنين؛ لبحث ”الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت“.
وتعهدت جماعة حزب الله المدعومة من إيران، بالرد على ما وصفته بهجوم إسرائيلي بطائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية من بيروت، أمس الأحد.
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