الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الرئيس اللبناني يبحث الاعتداء الإسرائيلي مع مسؤول أممي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
قالت الرئاسة اللبنانية، إن الرئيس ميشال عون اجتمع مع منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان اليوم الإثنين؛ لبحث ”الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية من بيروت“.

وتعهدت جماعة حزب الله المدعومة من إيران، بالرد على ما وصفته بهجوم إسرائيلي بطائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية من بيروت، أمس الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يبحث الاعتداء الإسرائيلي مع مسؤول أممي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا