ضبط شركة تسوق أعشابًا لعلاج السرطان في الكويت

ضبطت وزارة الصحة في الكويت، شركة غير مرخصة لبيع الأعشاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقوم بتسويق وبيع منتجات نباتية لعلاج مرض السرطان وأمراض أخرى.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر، إن الشركة أحيلت إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقها؛ لتقديمها ادعاءات طبية والإعلان عن منتجات نباتية غير مرخص الإعلان عنها من وزارة الصحة، مما يعد مخالفًا لقانون تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة.

وحسب صحيفة ”الراي“ المحلية، حذّر البدر من ”استخدام الأعشاب في علاج أيٍ من الأمراض بدون استشارة الطبيب، وذلك عقب الكشف عن ترويج الشركة المذكورة لأعشاب تدعي أنها تعالج جميع أنواع السرطان وأمراض الجهاز التنفسي كالربو والالتهابات الصدرية والبروستاتا وتكيسات المبايض والفيروسات وغيرها من الأمراض“.

وأوضح أنه ”لا توجد دراسات إكلينيكية تثبت ادعاءات هذه الشركة، فضلًا عن الآثار الجانبية الخطيرة لبعض هذه الأعشاب على القلب والجهاز العصبي“، مضيفًا أن ”الأدوية والمستحضرات العشبية تحتوي على مواد فعالة في بذور النباتات والجذور والأوراق؛ لذا يجب عدم تناولها إلا بعد استشارة الطبيب“.

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وأكد البدر أن ”الأعشاب قد تتفاعل مع بعض الأدوية أو الأعشاب الأخرى وتؤدي إلى نتائج ضارة ومضاعفات على الكبد والكلى، وقد تؤدي إلى الجلطات والنوبات القلبية“.

وكانت وزارة الصحة قد أحالت، منذ نحو شهرين، عددًا من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي للنيابة العامة؛ وذلك لنشرهم منتجات صحية غير مرخص الإعلان عنها، دون الكشف عن هوية المشاهير.

وشهدت الكويت، في شهر تموز/ يوليو الماضي، وفاة عروس شابة قبيل زفافها؛ بعد خضوعها لريجيم قاس، مرفقًا بأدوية تنحيف، الأمر الذي فتح نيران الغضب تجاه مروِجي الأدوية والأعشاب عبر مواقع التواصل، بالرغم من تأكيد وزارة الصحة أن الأدوية التي استخدمتها العروس لا تحتوي مركبات كيميائية ضارة.