نادي برشلونة يعتذر لريال بيتيس بسبب صورة الخماسية

وفاز برشلونة على بيتيس بنتيجة (5-2)، أمس الأحد، في مباراة شهدت مشاركة الظهير جونيور فيربو، المنضم هذا الصيف للبارسا قادمًا من ريال بيتيس.
ونشر حساب برشلونة الرسمي على موقع تويتر، تغريدة تحمل صورة فيربو يرفع فيها أصابع يده الخمسة في إشارة لنتيجة المباراة، مرفقة بتعليق ”جونيور يعرف“، مما آثار حالة من الغضب بين جماهير بيتيس.
وعاد برشلونة ليعتذر عن التغريدة، بعدما كتب مجددًا عبر موقع تويتر ”يود برشلونة أن يقدّم اعتذاره عن أي فعل ارتكب ضد ريال بيتيس وجماهيرهم بشأن التغريدة التي نشرت أمس الأحد“.
وأضاف: ”لم يكن المقصود منها عدم الاحترام، لكننا كنا مخطئين في نشرها خلال ليلة خاصة لجونيور فيربو“.
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