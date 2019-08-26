نتنياهو يصدر تعليماته لبناء 300 وحدة استيطانية جديدة غرب رام الله

وقال نتنياهو في تغريدة عبر تويتر:"أصدرت تعليمات لبناء حي جديد يضم 300 بيت جديد في دوليب ".
وأضاف "سوف نعمق جذورنا ونضرب أعدائنا وسنستمر في تعزيز وتطوير الاستيطان".
وفي السياق ذاته قال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب : "أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدير عام مكتب رئيس الوزراء بطرح مشروع لإقامة حي جديد في قرية دوليف سيضم 300 وحدة سكنية جديدة، وذلك في الجلسة القادمة التي ستعقدها لجنة التخطيط".
يذكر أن عملية وقعت الجمعة الماضية، قرب مستوطنة دوليف غرب رام الله تمخض عنها مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين بانفجار عبوة ناسفة، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي البحث عن المنفذين لهذه العملية المعقدة، لاسيما وأنه لم يتضح بعد، ما إذا كانت قد ألقيت فيها العبوة المحلية الصنع من مركبة فلسطينية، أم انه جرى زرعها وتفجيرها عن بعد.
وبعد وقت قصير من وقوع العملية أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي تعهده بمواصلة الاستيطان والبناء في كل مكان.
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