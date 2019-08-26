الكشف عن تقويم العام الدراسي الجديد في السعودية

كشفت وزارة التعليم السعودية عن التقويم الدراسي للعام الجديد الذي سيتضمن 120 يوم إجازة.

ويسري التقويم الجديد على كل مناطق المملكة ومدارسها، وستبدأ الدراسة الفعلية يوم 1 سبتمبر المقبل، وتنتهي يوم 11 يونيو من العام القادم 2020.

وتضمن التقويم الجديد إجازة بمناسبة اليوم الوطني تصادف يوم 23 سبتمبر المقبل، وإجازة منتصف العام الدراسي مدتها 16 يوما تبدأ بتاريخ 2 يناير وتنتهي بتاريخ 19 من الشهر ذاته.

ويمنح التقويم الجديد الطلاب والمعلمين والإداريين، إجازة عيد طويلة تمتد بين يومي 7 و31 من شهر مايو المقبل، بحيث تصادف منتصف شهر رمضان تقريبا.

وتختلف بعض المواعيد بالنسبة للمراحل الدراسية، إذ تستمر اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية أكثر من اختبارات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

وتضمن التقويم بشكل منفصل، فصلا دراسيا صيفيا للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج من المرحلة الثانوية، بحيث يبدأ بتاريخ 9 يونيو 2020 وينتهي يوم 18 أغسطس.