ويسري التقويم الجديد على كل مناطق المملكة ومدارسها، وستبدأ الدراسة الفعلية يوم 1 سبتمبر المقبل، وتنتهي يوم 11 يونيو من العام القادم 2020.
وتضمن التقويم الجديد إجازة بمناسبة اليوم الوطني تصادف يوم 23 سبتمبر المقبل، وإجازة منتصف العام الدراسي مدتها 16 يوما تبدأ بتاريخ 2 يناير وتنتهي بتاريخ 19 من الشهر ذاته.
ويمنح التقويم الجديد الطلاب والمعلمين والإداريين، إجازة عيد طويلة تمتد بين يومي 7 و31 من شهر مايو المقبل، بحيث تصادف منتصف شهر رمضان تقريبا.
وتختلف بعض المواعيد بالنسبة للمراحل الدراسية، إذ تستمر اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية أكثر من اختبارات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.
وتضمن التقويم بشكل منفصل، فصلا دراسيا صيفيا للطلاب والطالبات الراغبين بتسريع التخرج من المرحلة الثانوية، بحيث يبدأ بتاريخ 9 يونيو 2020 وينتهي يوم 18 أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تقويم العام الدراسي الجديد في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.