وزير الدفاع التركي: وصول بطارية ثانية من أنظمة "إس-400" الروسية إلى تركيا يبدأ غدا الثلاثاء

أفاد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن توريد البطارية الثانية من أنظمة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا سيبدأ غدا الثلاثاء. ونقلت وكالة الأناضول عن تصريح الوزير: "منذ يوم الغد، يبدأ توريد بطارية ثانية من أنظمة إس-400". وأثار شراء تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية فضيحة دولية كبيرة بين تركيا والولايات المتحدة. فطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن هذه الصفقة وشراء الأنظمة الأمريكية "باتريوت" بدلا منها. وبعد ذلك، أوقفت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج المقاتلات "إف-35"، على خلفية رفض أنقرة إلغاء صفقتها مع موسكو لشراء "إس-400".

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