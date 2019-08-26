رويترز: مجموعة G7 تتفق على دفع 20 مليون يورو للمساعدة في إخماد حرائق الأمازون

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن دول مجموعة السبع الكبرى تنوي تخصيص 20 مليون يورو على الأقل لإخماد الحرائق في غابات الأمازون بأمريكا اللاتينية.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيلي، سباستيان بنييرا، اليوم الاثنين، في بياريتس بفرنسا: "ما سنقوم به الآن هو بناء مبادرة لإعادة إحياء غابات الأمازون".

وأضاف: "سوف نخصص دعما ماليا فوريا لصالح مكافحة الحرائق في الأمازون بما يصل إلى 20 مليون يورو على الأقل".

وأعرب بنييرا عن سعادة بلاده بقرار دول مجموعة السبع، قائلا: "نحن سعداء بتخصيص هذه المبالغ لصالح الأمازون".