وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشيلي، سباستيان بنييرا، اليوم الاثنين، في بياريتس بفرنسا: "ما سنقوم به الآن هو بناء مبادرة لإعادة إحياء غابات الأمازون".
وأضاف: "سوف نخصص دعما ماليا فوريا لصالح مكافحة الحرائق في الأمازون بما يصل إلى 20 مليون يورو على الأقل".
وأعرب بنييرا عن سعادة بلاده بقرار دول مجموعة السبع، قائلا: "نحن سعداء بتخصيص هذه المبالغ لصالح الأمازون".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: مجموعة G7 تتفق على دفع 20 مليون يورو للمساعدة في إخماد حرائق الأمازون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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