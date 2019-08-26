الفيلم السوداني ستموت فى العشرين يشارك بالمسابقة الرسمية لـ الجونة السينمائي

يشارك الفيلم السودانى "ستموت فى العشرين" ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي عقب اختياره من قبل مهرجان تورونتو السينمائى الدولى.

الفيلم سوف يشارك أيضا بمسابقة أيام فينيسيا بالدورة المقبلة بمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، وهو الفيلم الروائى الطويل الأول للمخرج السودانى أمجد أبو العلاء، وشاركت عدة جهات فى إنتاجه منها THE CELL المصرية.

الفيلم مستوحى عن قصة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب الروائى حمور زيادة، إذ يولد مزامل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، فيعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذى أصبح ملازمًا له وكيف يعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب.

ويعتبر هذا الفيلم الروائى الأول فى تاريخ السودان منذ 20 عامًا، والسابع فى تاريخها، ولاقى اهتمامًا عالميًا وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائى، ومنحة من بيروت، إضافة إلى منحة "سور فاند" النرويجية.

أحداث الفيلم مأخوذة عن قصة قصيرة للروائى السودانى حمور زيادة، فى عوالم صوفية، وتتناول تأثير المجتمعات على الفرد وخنوعه لها وفكرة الخروج منها، وتدور أحداثه فى ولاية الجزيرة، بمناطق طيبة الشيخ عبدالباقى وأبو حراز.

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كان المهرجان قد أعلن فى وقت سابق عن حضور الممثل المصري- الكندي مينا مسعود الدورة الثالثة للمهرجان، التي ستقام في الفترة ما بين 19 وحتى 27 سبتمبر 2019.

وعلى مدار الدورتين السابقتين للمهرجان، شارك العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، في كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية. وضمن مساعيه لتوفير قنوات اتصال لمحترفي الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين، للتواصل من خلالها، يرحب المهرجان بمسعود، الذي حقق فيلمه "علاء الدين" نجاحًا عالميًا واسعًا.

ويعد المهرجان بعرض العديد من الأفلام المتنوعة من أجل الجماهير الشغوفة بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما، من أولويات مهرجان الجونة السينمائي، ويهدف المهرجان، الى وصل صناع الأفلام من المنطقة مع نظرائهم الدوليين من أجل تنمية روح التعاون والتبادل الثقافي.

كما يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الواعدة ويسعى ليكون محفزًا لتطوير صناعة السينما في مصر والعالم العربي.

