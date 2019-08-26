كيف تدخل "سيادي السودان" لحل أزمة بور سودان؟

أعلن المجلس السيادي في السودان أمس الأحد، حالة الطوارئ في مدينة بور سودان بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، إثر حدوث اشتباكات قبلية.

وقال المجلس في بيان له “لقد رصدت الأجهزة المختصة استخدام السلاح الناري لأول مرة في الصراع، مايكشف عن وجود تدخلات خارجية ودخلية لتأجيج الصراع ونقله إلى مدن أخرى”.

وعلى خلفية ذلك أقال المجلس والي ولاية البحر الأحمر، وأصدر قراراً بتعيين “والي يعمل على بسط سلطة القانون والأمن وهيبة الدولة، كما أصدر قراراً بإعفاء مدير جهاز الأمن بالولاية”.

وأضاف البيان أن المجلس “أمر بتفعيل حال الطوارئ وتشكيل لجنة تحقيق لتقصي الحقائق”.

يُشار إلى أن اقتتالاً نشب بين قبيلتي بني عامر والنوبة في مدينة بورسودان، يوم الأربعاء الماضي، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات نتيجة الإصابة بعيارات نارية.

وكان الاقتتال قد انتقل إلى مدينة بورسودان بعد اندلاعه في ولاية القضارف بين قبيلتين في أيار/مايو الماضي، والذي تسبب بمقتل وجرح مايقارب 30 مواطناً، إلا أنه تجدد الأربعاء الماضي لأسباب لم يأت المجلس على ذكرها.