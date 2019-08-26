عضو بالسيادي ينفي إمتلاكهم سيارات فارهة

نفى عضو مجلس السيادة؛ محمد الفكي سليمان ماقلته وسائل اعلام محلية عن تمليك أعضاء المجلس من المدنيين سيارات فارهة ماركة (إنفينيتي)؛ واستئجار فنادق لهم الى حين اكتمال صيانة المنازل المخصصة لهم.

وقال الفكي في بيان أن السيارات المذكورة ملك للدولة وتتبع لمؤسسة الرئاسة ويتم استخدامها في المراسم الرسمية.

واضاف أعضاء مجلس السيادة لن يستخدموا تلك السيارات، وسيتم التباحث مستقبلاً عن كيفية توظيف تلك الأصول الفائضة بما يدعم موازنة الدولة، ويتسق مع أهداف الثورة.

وأكد الفكي انه لم يتم التطرق الى إقامة أعضاء المجلس في الفنادق في أي من الاجتماعات؛أن كل الأعضاء المدنيين يقيمون بمنازل أسرهم؛ وهو أمر مرفوض من حيث المبدأ، ولا يقبله ممثلو الشعب في مؤسسة الرئاسة.

