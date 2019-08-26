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قوى إعلان الحرية والتغيير تنتهي من تحديد المرشحين لتولي المهام الوزارية

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أعلن القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان حسن عبد العاطي أن القوى انتهت من تحديد أسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية في حكومة الدكتور عبد الله حمدوك. وقال عبد العاطي في تصريحات لوكالة سبوتنيك الاثنين “اللجنة الفنية الخاصة بالترشيحات، بقوى إعلان الحرية والتغيير، أكملت تحديد الأسماء المرشحة لتولي المهام الوزارية، وتم رفع الأسماء لمجلس قيادة قوى الحرية والتغيير لاعتمادها”. وأضاف عبد العاطي “يعقد المجلس القيادي لقوى الحرية والتغيير اجتماعا، اليوم الاثنين، لبحث قائمة الأسماء المرشحة للوزارات، ومن ثم يرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء الانتقالي اليوم أو غدا الثلاثاء”.

ولفت عبد العاطي “رشحنا لكل وزارة 3 أسماء، وسيقوم رئيس مجلس الوزراء باختيار الأفضل لكل وزارة، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، سيتم تحديد وزيريهما من قبل الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة”. ورجح القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير “انتهاء رئيس مجلس الوزراء من اختيار الوزراء خلال أسبوع في حالة تسلم قائمة الأسماء المرشحة اليوم أو غدا الثلاثاء”.

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