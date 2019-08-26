ولفت عبد العاطي “رشحنا لكل وزارة 3 أسماء، وسيقوم رئيس مجلس الوزراء باختيار الأفضل لكل وزارة، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية، سيتم تحديد وزيريهما من قبل الأعضاء العسكريين في مجلس السيادة”. ورجح القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير “انتهاء رئيس مجلس الوزراء من اختيار الوزراء خلال أسبوع في حالة تسلم قائمة الأسماء المرشحة اليوم أو غدا الثلاثاء”.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى إعلان الحرية والتغيير تنتهي من تحديد المرشحين لتولي المهام الوزارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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