يوتيوب يجري تحديثا لحماية الأطفال

قرر موقع يوتيوب إجراء تحديث لتعزيز حماية الأطفال من مقاطع الفيديو التي تتضمن مواضيع عنف أو مخصصة للبالغين، حتى وإن كانت تنص صراحةً على أنها موجهة للمشاهدين القُصَّر أو العائلات.

وكان يوتيوب يقيد الوصول إلى مقاطع الفيديو تحتوي على أشياء، مثل: الجنس، والموت، والعنف، ولكن عنوانها يشير عن طريق العنوان، والوصف، إلى أنها مقدمة للأطفال، أو مخصصة لتُشاهد من قِبل أفراد العائلة معًا، بحسب موقع "aitnews".

وقال فريق يوتيوب في منشور على مركز المساعدة الخاص بالموقع: إن يوتيوب سوف يبدأ على مدار الثلاثين يومًا القادمة في إزالة مقاطع الفيديو التي تُرفق بكلمات رئيسية مثل: متعة العائلة، أو للأطفال، مع أنها تعرض فعليًا محتوى لا يقصد به القُصّر.

وسوف يحذف يوتيوب جميع مقاطع الفيديو التي تنتهك السياسة الجديدة، والتي تم رفعها قبل التحديث، ولن تحصل القنوات التي رفعتها على أي إنذار خلال الثلاثين يومًا المقبلة، ولكن القنوات التي ترفع مقاطع فيديو تنتهك السياسة سوف تتلقى إنذارًا إن خالفت بعد هذه المهلة.

في سياق متصل، كشف تقرير صحفي أن خدمة نشر مقاطع الفيديو الأشهر في العالم "يوتيوب" طرح تحديثا جديدا للمنصة الخاصة بها على الهواتف الذكية العاملة بنظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

وأشار موقع "لايف منت" إلى أن التحديث الجديد على يوتيوب، سيجعل الأزار أكبر وأسهل في التفاعل.

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ويختبر يوتيوب أيضا واجهة مستخدم جديدة أطلقت عليها اسم "UI"، التي تعتمد على تقنية ذكية لعرض مقاطع الفيديو المتتالية.

ولكن ذلك ليس كل ما ورد في هذا التحديث، بل الأخطر، هو ما لاحظه المستخدمين من ظهور مقاطع فيديو خاصة بالأطفال على حساباتهم رغم أنهم من البالغين ولم يشاهدوا قط أي من مقاطع فيديو خاصة بالأطفال.

وأشارت موقع "تيك رادار" التقني المتخصص إلى أن يأتي بسبب تعديل "يوتيوب" خوارزميات الخاصة بها، بحيث جعلت تظهر مقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال أو الرسوم المتحركة، والتي تظهر محتوى الأطفال الجيد إلى المقدمة.