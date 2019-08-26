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كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر السعودي ضد السد القطري اليوم في دوري أبطال آسيا

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تتجه الأنظار، مساء اليوم الاثنين، إلى ملعب ”الملك فهد الدولي“ لمتابعة واحد من اللقاءات العربية المثيرة بين النصر السعودي وضيفه السد القطري في جولة الذهاب لمنافسات دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ولا شك أن النصر السعودي قدم موسمًا رائعًا بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا ويسعى لإكماله بإنجاز قاري في مواجهة طموح السد القطري بقيادة النجم الإسباني تشافي هيرنانديز الذي تولى المهمة بعد اعتزاله واتجاهه للتدريب خلفًا للمخضرم البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

تقام المباراة في الساعة 20:45 مساء اليوم الاثنين بتوقيت المملكة العربية .

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق علي محمد علي، والكأس HD3، بصوت خليل البلوشي، وعبر القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ”يوتيوب“، داخل السعودية فقط، بتعليق عبدالله الحربي.

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