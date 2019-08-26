ووفقًا لصحيفة ”لو باريزيان“، فإن ”مبابي يعاني تمزقًا في الفخذ الأيسر، ويجب أن يبتعد عن الملاعب لثلاثة أو أربعة أسابيع“.
ففي الدقيقة الـ 63، انطلق مبابي بالكرة من الجهة اليسرى، وحاول تجاوز مدافع تولوز، إلا أنه سقط خارج الملعب متأثرًا بآلام شديدة في العضلة الخلفية اليسرى.
ولم يمر أكثر من 4 دقائق حتى غادر الدولي الفرنسي أرض الملعب، متوجهًا إلى غرفة الملابس برفقة طبيب الفريق الباريسي، لإجراء فحوصات.
وكان إدينسون كافاني، مهاجم سان جيرمان، خرج أيضا بعد مرور 15 دقيقة فقط من المباراة، إضافة إلى استبدال المدافع عبدو ديالو، عقب شكوى الثنائي من إصابات عضلية.
ونجح فريق باريس سان جرمان في استعادة نغمة الانتصارات بإسقاط تولوز برباعية نظيفة، بعد خسارته في المرحلة الثانية أمام رين 1-2.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير تكشف مدة غياب كيليان مبابي إثر إصابته في مباراة باريس سان جيرمان وتولوز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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