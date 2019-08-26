روسيا: هجوم الحكومة السورية في إدلب لا يخالف الاتفاقات مع تركيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الاثنين، إن هجوم الحكومة السورية في إدلب المدعوم من روسيا، لا يخالف أي اتفاقات مع تركيا.

جاء ذلك بعدما قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة أن هجمات الجيش السوري في شمال غرب البلاد تسبب أزمة إنسانية وتهدد الأمن القومي التركي.

وطوقت القوات السورية مقاتلين من المعارضة وموقعًا عسكريًّا تركيًّا في شمال غرب سوريا، في هجوم لاستعادة الأراضي والبلدات التي فقدتها في بدايات الحرب.