ترامب: مجموعة السبع تقترب من اتفاق بخصوص إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنّ زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أظهروا ”وحدة بدرجة كبيرة“ بخصوص مسألة كيفية التعامل مع إيران في قمتهم بفرنسا، وإنهم توصلوا ”تقريبًا“ إلى اتفاق.
غير أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قالت -بينما كانت جالسة إلى جوار ترامب- إنّه لا يزال يتعيّن عمل المزيد، مع أنها أجرت محادثات مثمرة معه بخصوص القضية.
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