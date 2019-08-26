الحكومة اليمنية توقف إطلاق النار بعد سيطرتها على شبوة.. والجبير يدعو لتجاوز الاختلافات بحوار جدة

أعلنت الحكومة اليمنية أنها وجهت بوقف إطلاق النار، استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية، فيما دعا وزير الدولة السعودي عادل الجبير لتجاوز ”الاختلافات الداخلية“ عبر حوار جدة.

وقال معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني في تويتر إن ”وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي يوجه كافة الوحدات العسكرية في محافظات #عدن #ابين #شبوه بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية“.

وكانت القيادة المشتركة للتحالف أكدت قبل ساعات على ضرورة التزام كافة الأطراف في محافظة (شبوة) باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.

وأوضح المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانياً بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة (سعودية-إماراتية) تبدأ في العمل اليوم الاثنين (26 اغسطس 2019م) للعمل على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار في (شبوة، وأبين)، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات في محافظة (عدن).

من جهة أخرى، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إن ”السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم“.

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واضاف عبر تويتر: ”يعمل التحالف، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الأشقاء في الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين، ولن نألو جهداً حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق.“

وتابع: ”تقود المملكة، بفضل الله، جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، وتشكل العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.“

ميدانيا، واصلت قوات الحكومة اليمنية تقدمها في شبوة حيث بسطت سيطرتها على كافة مديريات المحافظة.