9 دول واحدة منها إسلامية مستفيدة من الحرب التجارية بين بكين وواشنطن

ويقول البنك إن شركات من الصين والولايات المتحدة اضطرت للبحث عن مصادر بديلة للمنتجات والسلع التي كانوا يشترونها من بعضهم البعض بعد تبادل الرسوم الجمركية بين أقوى اقتصادين في العالم.
ووفقا للبنك الياباني، فإن عشرة دول ستستفيد من الحرب، وهي فيتنام وتشيلي وماليزيا والأرجنتين ومنطقة هونغ كونغ والمكسيك وكوريا الجنوبية وسنغافورة والبرازيل وكندا.
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