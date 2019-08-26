شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن حزب الأمة القومي رفض تهديدات تنسيقية القوى الوطنية التي وردت على لسان الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج بتمزيق الوثيقة الدستورية. وأكد رئيس لجنة السياسات بالمكتب السياسي إمام الحلو في مؤتمر صحفي أمس أن نهج المعارضة غير مقبول، جازماً بأن الوثيقة التي وقع عليها الثوار لا يستطيع أحد تمزيقها، مناشداً التنسيقية بالاتجاه نحو الخطوات الإيجابية، وقال: (المعارضة يجب أن تكون في إطار العبور بالبلاد). المادة السابقة هدي عربي “تزيح” القلعة من صدارة (حفلات الأعراس) المقالة القادمة المؤتمر الشعبي: اعضاء السيادي والوزاري حكام لجمهورية الخرطوم…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمة: وثيقة وقع عليها الشعب لا يستطيع احد تمزيقها….. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.