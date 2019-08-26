التغيير : تعلن السودان منطقة كوارث طبيعية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت قوى “إعلان الحرية والتغيير” الحكومة بإعلان السودان “منطقة كوارث طبيعية”، في ظل توقعات بارتفاع مناسيب نهر النيل، مع استمرار هطول الأمطار، وناشدت المنظمات الطوعية الدولية والإقليمية والمحلية مساعدة المتضررين في المناطق المنكوبة.

وأكدت قوى الحرية في بيان، أنها تتابع باهتمام معاناة المواطنين، عقب الأضرار التي أحدثتها الأمطار والسيول والفيضانات من دمار مريع لقراهم ومساكنهم وممتلكاتهم، وفقدان مؤلم للأرواح ونفوق المواشي والدواب، ودعت المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق القريبة من مجاري السيول. المادة السابقة اذا لم تستح فانصر البشير المقالة القادمة بعض دلالات رسائل السيد نصر الله .. بقلم محمد عبد الله

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