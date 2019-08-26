الكاف يحدد تواريخ مباريات الهلال في أبطال افريقيا

الخليج 365 : حددت قرعة ابطال افريقيا مباراة الذهاب بين الهلال وانيمبا النيجيري بأحد ايام الـ “8 ـ 9 ـ 10” من الشهر سبتمبر المقبل في نيجيريا ؛ فيما تُقام مباراة الإياب في الخرطوم بالجوهرة الزرقاء بعد “10” أيام من المواجهة الأولى. وذلك بعد تأهل الهــلال بالتعادل الايجابي خارج القوعد ضد ريون سبورت 1-1 والتعادل السلبي في جولة الاياب وفوز كاسح لمنافس الهلال على رحيمو البوركينابي (0/5)، معوضا خسارته على ملعب الآخير قبل أسبوعين بهدف دون رد. المادة السابقة منافس الهلال الوصل يخسر بسداسية نظيفة من الظفرة المقالة القادمة اذا لم تستح فانصر البشير

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