وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“، أن العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة تشكل ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.
وأوضح الجبير أن ”السبيل الوحيد أمام اليمنيين هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة“، داعيًا إياهم إلى ”العمل صفًا واحدًا لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيرًا باليمن وشعبه“.
وأكد الوزير السعودي أن ”التحالف يعمل، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الإماراتيين، على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين“.
وقال: ”لن نألو جهدًا حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق“.
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: علاقتنا بالإمارات هي ركيزة جهود تحقيق الأمن في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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