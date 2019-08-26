الجبير: علاقتنا بالإمارات هي ركيزة جهود تحقيق الأمن في المنطقة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية الدكتور عادل الجبير، إن المملكة تقود جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، ومواجهة مساعي النظام الإيراني والقوى المتطرفة لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في ”تويتر“، أن العلاقة المتينة التي تجمع المملكة بالإمارات الشقيقة تشكل ركيزة أساسية لهذه الجهود لمستقبل مشرق للمنطقة.

وأوضح الجبير أن ”السبيل الوحيد أمام اليمنيين هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له المملكة“، داعيًا إياهم إلى ”العمل صفًا واحدًا لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيرًا باليمن وشعبه“.

وأكد الوزير السعودي أن ”التحالف يعمل، بقيادة المملكة، وبجهود مقدرة من الإماراتيين، على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوه وأبين“.

وقال: ”لن نألو جهدًا حتى يسود الاستقرار والأمن سائر أرجاء اليمن الشقيق“.