يورجن كلوب يلمح إلى رحيله عن نادي ليفربول

ألمح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى رغبته في الحصول على فترة راحة من التدريب عقب انتهاء عقده الحالي مع ”الريدز“ في عام 2022.

وقال كلوب في مقابلة نشرتها مجلة كيكر الألمانية اليوم الاثنين: ”يجب افتراض ذلك“.

وكان كلوب قد تولى تدريب ليفربول في تشرين الأول/أكتوبر 2015 بعقد مدته ثلاثة أعوام، وجرى تمديده في وقت لاحق ليستمر حتى صيف 2022.

وأضاف المدرب الألماني: ”لدي الطاقة الكافية لما أعمل فيه الآن، لكن مشكلة واحدة تواجهني، وهي أنني لا أستطيع تقديم القليل“.

وتابع: ”إما أن أقدم كل شيء أو لا أقدم شيئًا. وإذا رأيت أنني لم أعد أستطيع فعل ذلك، فسأتوقف لمدة عام. وبعد ذلك العام يجب اتخاذ القرار“.

وانضم كلوب إلى ليفربول بعد فترة ناجحة مع بروسيا دورتموند فاز خلالها بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني مرتين وكأس ألمانيا مرة واحدة وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013.

ويتصدر ليفربول، الذي لم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 1990، الترتيب حاليًا بتسع نقاط من ثلاث مباريات متفوقًا بنقطتين على غريمه سيتي حامل اللقب.

وحال فوزه بالدوري الممتاز هذا الموسم بعد لقب دوري الأبطال سيصبح كلوب واحدًا من أنجح المدربين منذ عقود في ليفربول.

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وقال كلوب: ”بعد هذه الراحة لمدة عام سأتخذ قرارًا، لكن هناك فرصة كبيرة لأستعيد كامل طاقتي وبعد ذلك أستطيع القيام بعملي على النحو الذي أرغب به“.

ويشتهر كلوب بطريقته الحماسية خارج الخطوط والتي وضعته في بعض الأحيان في مشاكل مع الحكام.

وربطت تكهنات في السابق المدرب البالغ من العمر 52 عامًا باحتمال تدريب المنتخب الألماني وبايرن ميونخ.

وعلق المدرب الألماني على الانتقادات التي تطال فريقه مؤخرًا، قائلًا في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: ”أعتقد أن المدافعين قدموا مباراة جيدة جدًا أمام آرسنال، خاصة ماتيب، وبالتأكيد كانت أفضل مباراة له في هذا الموسم“.

وتابع: ”البعض ينتقد دفاع الفريق، لكننا نعمل على تصحيح الأخطاء بطريقتنا الخاصة وليس كما يتوقعها الناس. الأمر لا يتعلق فقط بخط الدفاع، لأن الدفاع في الدوري الإنجليزي يجب أن يكون بأسلوب جماعي وليس فرديًا، وهذا ما نقوم بالتدرب عليه“.

وعن مباراة بيرنلي المقبلة في بطولة الدوري الإنجليزي: ”لدينا وقت مناسب قبل تلك المواجهة الصعبة جدًا للتحضير لها، لأن بيرنلي يمر بفترة جيدة وسيلعبون على ملعبهم ونعلم بالفعل ماذا يعني ذلك“.

وأتم: ”أحترم ما يفعله شون ديشي، مدرب بيرنلي، مع فريقه، لأنه يصعب من مهمة أي فريق يذهب لملعبه، ولكن علينا الاستعداد جيدًا لتلك المباراة قبل التوقف الدولي وسفر اللاعبين للانضمام إلى منتخبات بلادهم“.