إيران ترسل مدمرة لخليج عدن

ذكرت قناة ”برس تي.في“ التلفزيونية الحكومية الإيرانية، يوم الاثنين، أن طهران نشرت مدمرة بحرية مزودة بأنظمة صواريخ ”كروز“ الطويلة المدى في خليج عدن لتوفير الأمن لسفنها التي تمر عبر المنطقة. وقالت القناة إن ”المدمرة سترافقها سفينة للدعم اللوجيستي وحاملة طائرات هليكوبتر“، واصفة المدمرة بأنها ”أحدث المدمرات الإيرانية“.

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