وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين: "أوعز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمدير عام مكتب رئيس الوزراء بطرح خطة لإقامة حي جديد في قرية دوليف سيضم 300 وحدة سكنية جديدة، وذلك في الجلسة القادمة التي ستعقدها لجنة التخطيط".
وأضاف نتنياهو:
نعمق جذورنا ونضرب أعداءنا، سنواصل تعزيز وتطوير الاستيطان.
على خلفية الهجمات على سوريا، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد إسرائيل، بأنها سوف تتحمل العواقب.
وكان نتنياهو قد نشر تغريدات على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الأحد، هدد من خلالها أي دولة تسمح باستخدام أراضيها لاستهداف بلاده.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "بجهود معقدة قد بذلناها اكتشفنا بأن فيلق القدس الإيراني أرسل وحدة خاصة تكونت من عناصر شيعية إلى سوريا، من أجل قتل إسرائيليين في الجولان، وذلك من خلال طائرات مسيرة مفخخة، هذه هي مبادرة إيرانية بقيادة إيرانية وبمهمة أوكلت من قبل إيران".
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يوعز بطرح خطة لإقامة حي جديد في قرية دوليب غرب رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.