ترامب يهنئ السيسي.. والرئيس المصري يرد

مدح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، قائلا "أهنئك على التقدم الذي حققته مصر تحت زعامتك".

وقال ترامب، خلال اجتماعه بالسيسي، الاثنين، على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا "مصر حققت تقدما كبيرا تحت زعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع فريق ممتاز يعمل معه"، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن".

وتابع "أود أن أهنئكم على ذلك كثيرا".

فيما رد السيسي على "الإشادة الأميركية" بالقول "فخامة الرئيس، أنا أشكرك وسعيد جدا وتشرفت بهذا اللقاء".

وأضاف "التفاهم والاحترام والتقدير المتبادل بيننا أكثر من عظيم"، مؤكدا أنه يكن للرئيس ترامب "كل الاحترام والتقدير".

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واحتضنت مدينة بياريتس الفرنسية، على مدى 3 أيام، قمة قادة دول مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى، لبحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وعلى جدول أعمال القمة، تمت مناقشة موضوع الاتفاق النووي مع إيران وحرائق غابة الأمازون والحرب التجارية بين الدول الكبرى، إلى جانب مسألة إعادة روسيا للمجموعة.

ويريد مستضيف القمة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من قادة بريطانيا وكندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة، التركيز كذلك على الدفاع عن الديمقراطية والمساواة بين الجنسين والتعليم.