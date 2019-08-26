صرح العقيد الركن تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، بأن القيادة المشتركة للتحالف، تؤكد ضرورة التزام كافة الأطراف فى محافظة شبوة اليمنية، باستمرار وقف إطلاق النار والمحافظة على التهدئة.
وأوضح العقيد المالكى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتابع الموقف ميدانياً بمحافظة شبوة، وشكلت لجنة مشتركة (سعودية-إماراتية) تبدأ فى العمل اليوم الاثنين، للعمل على معالجة الأحداث وتثبيت وقف إطلاق النار فى "شبوة" و"أبين"، ولاستكمال كافة الجهود والإجراءات فى محافظة عدن.
ودعا العقيد المالكى كافة الأطراف والمكونات لتحكيم العقل وتغليب المصلحة الوطنية وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين باليمن وشعبه من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى الذين أوقدوا نار الفتنة ويحاولون زرع ونشر الفوضى.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي: لجنة "سعودية - إماراتية" لتثبيت وقف إطلاق النار فى شبوة وأبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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