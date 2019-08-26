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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، إنّ ثورة ديسمبر تعرّضت لـ”قرصنة سِياسيّة”، ووصف الاتفاق بين قِوى الحُرية والتّغيير والمجلس العسكري بأنه بني على مُحاصصة بالكامل لتقاسُم الحقائب الدستورية ووظائف الخدمة العامة بعيداً عن الشعب السوداني.
ونظمت الحركة، عرضاً عسكرياً في منطقة وادي هور بشمال دارفور الجمعة، شمل استعراض آليات عسكرية ثقيلة بينها مُدرّعات وناقلات جند وأسلحة، وانتقد مناوي لدى مُخاطبته العرض حسب “سودان تربيون” أمس، الاتفاق وقال إنه محاصصة بالكامل، وأشار إلى أن الإنقاذ لم تكن وحدها رمزاً للمعاناة والفرقة والشتات وإنما هي عقلية وسلوك ظل باقياً بعد ذهابها، وأنّ الحرية لن تتحقّق إلا بمزيدٍ من الكفاح.
كانت هذه تفاصيل خبر مناوي: ثورة ديسمبر تعرّضت لـ”قرصنة سياسية” والإتفاق بني على محاصصة بالكامل… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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