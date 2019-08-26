تفاصيل محزنة لوفاة طالب جامعي بعد معاناة استمرت نحو عامين بالعناية المكثفة

تدول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأسى وحزن تفاصيل وفاة طالب جامعي سوداني مكث قرابة العامين بالعناية المكثفة بالامارات، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”

ويحكي أحد أقاربه تفاصيل معاناته قائلاً: على الرغم من طول الفترة التي بقي خلالها أبوبكر جمال البالغ 23 عاماً، غائباً عن الوعي والتي وصلت إلى أكثر من عام ونصف العام، بسبب حادث مروري وقع بداية 2018، فإن الأمل في بقاء الولد الوحيد لديهما على قيد الحياة وإن كان جسداً هامداً، بقي يدغدغ مشاعر والديه ويجدد بين حين وآخر الأمل لديهما في عودته إلى المنزل ليبث الفرح ويرسم البسمة على وجوه شقيقاته الثلاث، إلا أن قضاء الله وقدره كان قد جرى فجر الخميس الماضي.

جملة من التفاصيل التي تعود إلى فترة ما قبل وقوع الحادث وحتى وفاته ، رواها والده الذي حاول مراراً وتكراراً حجب دموع الحزن على فراق ولده، إلا أنها انسابت وسط كلماته المتحشرجة حيث قال: «رقد أبوبكر في مستشفى العين لمدة تصل إلى سنة وسبعة أشهر في حالة غيبوبة، بعد تعرض المركبة التي كان يقودها صديقه خلال عودتهما من جامعته بدبي، حيث وصل برفقة صديقه إلى مقر النادي السوداني في مدينة العين، وبعد مغادرتهما التقى أبوبكر الذي كان يدرس الهندسة والده لقاء سريعاً ختمه بابتسامته التي لا تغادر محياه، ثم عاود الصعود للمركبة مع صديقه ليقع الحادث في منطقة الجيمي بعد أن اخترقت السيارة الجزيرة الوسطية ما نتج عنه تعرض أبوبكر لنزيف داخلي أثّر في بعض خلايا الدماغ».

وأضاف: «خلال فترة وجوده بالمستشفى في قسم العناية المركزة لمدة سنة ثم نقله إلى العناية الوسطى التي بقي فيها لمدة 7 أشهر، كان يُبدي استجابة عندما أتحدث إليه عن ذكريات جميلة جمعته مع الأسرة، حيث كان يحرك رأسه بمجرد سماع صوتي وترتفع مؤشرات جهاز نبضات القلب وضغط الدم».

Advertisements

وتابع حديثه: «بعد لحظات صمت، على الرغم من أنه لم يتمكن من تبادل الحديث معي، فإن استجابته الصامتة كانت تبعث في قلبي الأمل بعودته إلى المنزل وعودة الروح المرحة التي يبثها في نفوس جميع أفراد الأسرة».

وكانت منصات مواقع التواصل الاجتماعي تضج بالدعاء لابي بكر بالشفاء، قبل أن تصاب بالصدمة لخبر وفاته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)