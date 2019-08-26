بارود صندل .. رسائل مبطنة في اكثر من اتجاه

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

القيادي البارز بالمؤتمر الشعبي والقانوني الكيير الاستاذ بارود صندل فى حديثه مع صحيفة الصيحة ادلى ببعض الافادات التى تستحق التوقف عندها قليلا كونها صادرة عن رجل سياسى وقانونى ومطلع على تفاصيل ربما كان ساسة كثر غير واقفين عليها .

اكد الاستاذ بشكل قاطع ماظل الكثيرون ينفونه من هيمنة الحزب الشيوعي على قوى الحرية والتغيير موضحا انهم جاءوا بداية برؤية

استئصالية والشعارات تبين ذلك (اى كوز ندوسو دوس .. لا مكان للاسلام السياسى فى السودان.. الخ ) وهى الطريقة التى انتهجها السيسى فى مصر اذ عمل على محاربة الاخوان وسعى لاستئصالهم وشيطنتهم بشكل كامل ولكن السودان باختلافه عن مصر جعل الامر صعبا ،

صحيح ان الاقصاء والطرد بشكل كامل غير ممكن فى السودان ولايمكن استنساخ التجربة المصرية ومع ان الاسلاميين انفسهم انتهجوا هذا النهج وكانوا السباقين لاقصاء غيرهم لكن ماقاله الاستاذ صندل صحيح بشكل عام فالشيوعى حيث وجد وسيطر كان اقصائيا لكن الوضع فى السودان يختلف قليلا عن غيره من المناطق لذا لم ينجح الشيوعيون من تمرير اجندتهم رغم سيطرتهم على قوى الحرية والتغيير وهذا ما رمى اليه استاذ بارود فى كلامه.

ويؤكد صندل ان استئصال اسلاميى السودان او اخراجهم من المشهد السياسى ضرب من الخيال فهم يتوفرون على امتدادات واسعة ومتشعبة فى المجتمع تجعل اى محاولة لاستئصالهم تواجه الفشل الحتمى وهذا الكلام صحيح بلا شك وعلى الذين يصرون على ضرورة اقصاء تيارارات الاسلام السياسى من الساحة عليهم اولا ان يجربوا شرب البحر.

وفى جانب اخر من حديثه حاول استاذ صندل ان يقسم الاسلاميين الى قسمين احدهما مسؤول بالكامل عن كل اخفاقات الانقاذ ومظالمها وقسم اخر لايمكن مساءلته عن مظالم ارتكبت وهو ليس فقط معارضا وانما دخل فى خلاف كبير مع الحكومة جعله يصنف على انه معاد وخطر وقبع لسنوات فى السجن فكيف يساءل عن جرائم هو ضحيتها.

وقال صندل بوضوح :

المجموعة التي ذهبت مع البشير انحرفت عن خط الحركة الإسلامية وتتحمل المسؤولية كاملة في الإخفاق الذي حصل للإسلاميين بل في المآسي التي حدثت في قتل الناس وزرع العنصرية والكراهية في السودان.

هذا الكلام يعنى الحكم على البشير وجماعته وكل الذين اختلفوا مع الترابى بالانحراف والخروج عن الخط المستقيم .

وهناك جانب اخر هام تطرق اليه الاستاذ صندل فى كلامه الا وهو التدخلات الخارجية فى شأننا الداخلى ومخاطر ذلك فاكد ان السودان مواجه بمشكلات كثيرة، وهو محط أنظار الإقليم بل وكثير من دول العالم ، وانتقد العسكريين قائلا يبدو انهم منذ الأيام الأولى استجابوا لهذه الضغوط من محور معين، وأعتقد هذه واحدة من الأخطاء وهو يشير بوضوح هنا الى الامارات والسعودية وعدائهما المستمر للاسلاميين .

ولم يشأ ان يغادر هذه المحطة دون ترك رسالة لقوى الحرية والتغيير وهو يقول :

إذا كانت قوى التغيير جادة في الحديث عن الاستقلالية وعدم الدخول في محاور ويكون لدينا استقلالية وذاتية نقول إن السودان بلد واسع يمكن أن يتواصل في علاقاته مع الجميع، نستفيد من المجتمع الدولي، ولكن ألا ننبطح، أما المجتمع الإقليمي فيجب أن تكون علاقاتنا مفتوحة معه، ولكن نعتمد على أنفسنا بصورة أساسية، ولكن الذي أراه الآن الحكومة المقبلة ستكون أسوأ من حكومة البشير فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وأن الابتعاد عن المحاور واتخاذ منحى مستقل صعب، وأظنهم لا يستطيعون أن يستمروا.

كانت هذه سياحة محدودة مع كلمات الاستاذ صندل وهى رسائل مبطنة لاكثر من جهة وفى اكثر من موضوع ولابد من القول ان الاختلاف معه لا يمنع من الاشادة به وبمايطرح .