إستمرار ارتفاع أسعار الخضر بالاسواق

الخليج 365 :

كشفت جولة بأسواق الخضار بأم درمان، عن استمرار ارتفاع أسعار الخضروات بالأسواق، وقال التاجر أحمد علي لـ(آخر لحظة) إن أسعار الخضروات في حالة ارتفاع وانخفاض على مدار السنة، والأسعار غير ثابتة، وقال إن بعض التجار يصرون على رفع سعر السلعة حتى بعد نزوله، ما أثر على السوق، حيث ارتفعت ربطة الخضرة الكبيرة إلى (200) جنيه وربطة الرجلة إلى (250) جنيهاً وسجل ربع البصل الأبيض ارتفاعاً كبيراً،

حيث وصل إلى (200) بدلاً عن (60) جنيهاً في الفترة السابقة، وواصل كيلو الطماطم ارتفاعه، حيث وصل إلى (100) جنيه وبلغ سعر ربطة الجرجير (40) جنيهاً والعجورة الواحدة إلى (15) جنيهاً وكيلو البامية ارتفع إلى (80) جنيهاً وكيلو الباذنجان إلى (40) جنيهاً وكيلو الفلفلية إلى ( 40) جنيهاً وبلغ سعر كيلو الجزر (40) جنيهاً وكيلو الخيار إلى (80) جنيهاً وكيلو الكوسة (50) جنيهاً، فيما بلغ سعر كيلو البطاطس (40) جنيهاً وكيلو البامبي ارتفع إلى (20) جنيهاً وكيلو القرع (40) جنيهاً، وكشف التاجر عن تراجع في إنتاج الخضروات من قبل المزارعين، مشيراً إلى أنه أحدث مشكلة حقيقية في العرض في الأسواق، ما أدى إلى ارتفاع في الأسعار،

وأوضح أن الطماطم الآن خارج الموسم، متوقعاً وصول إنتاج الطماطم من مناطق الجزيرة والشمالية وحلفا وكوستي، خلال الأشهر القادمة، مضيفاً أن دخول هذا الإنتاج بصورة كبيرة إلى أسواق الخرطوم، سيساهم في خفض أسعارها وربما تصل إلى (20) جنيهاً مرة أخرى كما كانت في السابق، مشيراً إلى ضرورة معالجة الشح في المنتجات الزراعية بزيادة الإنتاج والإنتاجية، وذلك من خلال عمل ميزات تشجيعية للمنتجين وتوفير تمويل خاصة بالزراعة، بالإضافة إلى توفير مدخلات الإنتاج ومساهمة الدولة في ذلك بوضع أسعار خاصة للتقاوى والمبيدات وفصل الوقود الخاص بقطاع الزراعة من القطاعات الأخرى.