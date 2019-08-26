دولار الكرامة “مبادرة إسفيرية” تهدف لدعم الاقتصاد السوداني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تفاعل رواد التواصل الاجتماعيي مع تصريحات رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، من خلال حواره الذي تم بثه في عدد من القنوات السودانية يوم السبت، واقترح البعض” إسفيرياً” الإعلان عن دولار الكرامة لدعم الاقتصاد السوداني خلال الفترة الانتقالية.

وكان رئيس الوزراء السوداني قال في الحوار “إن السودان يحتاج إلى 8 مليارات دولار من المساعدات الأجنبية في العامين المقبلين لتغطية الواردات، وللمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية المستمرة منذ أشهر”.

Advertisements

ومعلوم أن الاقتصاد السوداني يعاني من أزمات مركبة أبرزها شُح السيولة وانهيار النظام المصرفي وتضعضع قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، وارتفاع السلع وغلاء المعيشة وحزمة من المشكلات الاقتصادية المتراكمة التي تنتظر الحكومة المقبلة.

وتبارى المتداخلون على مواقع التواصل الاجتماعي في الدفع بمبادرة للإعلان عن دولار الكرامة خاصة للمغتربين، وطالب بعض المغردين من حمدوك إعلان مبادرة دولار الكرامة على شاكلة “جنيه الكرامة” الذي طرح في عهد الرئيس الأسبق الراحل المشير جعفر نميري.

ودفع المغردون بحزمة من المقترحات لدعم الاقتصاد السوداني، مشيرين إلى أن السودانيين المنتشرين في كافة أصقاع العالم قادرون على دعم دولتهم وثورتهم الشعبية دون الاستدانة من أي دولة، أو الاعتماد على الهبات أو القروض.